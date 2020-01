Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a reçu ce matin Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises.

Le ministre et le commissaire européen chargé de la gestion des crises ont fait un point approfondi sur les grandes crises internationales, telles que la situation en Syrie et au Sahel, rappelant la nécessité de préserver l’aide aux populations les plus vulnérables et de faire respecter le droit international humanitaire. Ils ont souligné l’importance des instruments de coordination, d’échange d’informations, de mutualisation et de projection de moyens et de financement à la disposition de l’Union européenne et de ses États membres pour protéger nos concitoyens face aux crises de toute nature, comme le mécanisme de protection civile de l’Union, qui a été activé par la France dans le cadre de la crise du coronavirus.

Ils ont marqué leur volonté de coopérer étroitement pour renforcer la capacité des Européens de répondre aux crises.