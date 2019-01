Union européenne – Déplacement de Nathalie Loiseau au Parlement européen (Strasbourg, 15.01.19)

Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, se rend au Parlement européen le 15 janvier à l’occasion de la séance plénière à Strasbourg. Elle assistera à la séquence solennelle de célébration du vingtième anniversaire de l’euro.

A cette occasion, la ministre s’entretiendra avec plusieurs députés européens afin d’évoquer les dossiers d’actualité discutés au Parlement européen : le Brexit, la directive « droit d’auteur » et la lutte contre le terrorisme en ligne. Elle évoquera les prochaines étapes de l’examen au Parlement européen du « Paquet mobilité » avec Karima Delli, présidente de la commission des transports et du tourisme, et Dominique Riquet, vice-président de cette même commission. L’objectif de ce projet législatif est de mieux protéger les travailleurs du secteur des transports routiers, tout en assurant une concurrence loyale entre les entreprises.

A Strasbourg, Mme Loiseau aura également un entretien avec Brigitte Klinkert, présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin. Les échanges porteront sur le projet de nouvelle « collectivité européenne d’Alsace » et sur l’approfondissement de la coopération franco-allemande dans le domaine transfrontalier dans la perspective du futur traité d’Aix-la-Chapelle, qui complètera le traité de l’Elysée de 1963.