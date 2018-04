Union européenne - Déplacement de Nathalie Loiseau à Troyes (13 avril 2018)

Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, se rend le 13 avril à Troyes pour participer à une consultation citoyenne sur l’Europe.

A l’invitation de l’association « Aube, dialogues et perspectives » et du député de l’Aube, Grégory Besson-Moreau, Nathalie Loiseau et Michel Barnier, négociateur en chef de la commission européenne chargé de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni, répondront aux questions du public sur les enjeux européens à l’heure du Brexit, dans les locaux de l’Ecole supérieure de commerce de Troyes.

Les consultations citoyennes sur l’Europe, exercice de consultation et de démocratie participative d’une ampleur inédite en Europe, se déroulent dans 27 pays de l’Union européenne d’avril à octobre et visent à contribuer à restaurer le lien entre les peuples et la construction européenne. Ces consultations obéissent à quelques grands principes communs à tous les Etats membres participants : ouverture à tous les citoyens ; pluralisme ; transparence.

En France les consultations citoyennes sur l’Europe combinent :

des débats organisés par le gouvernement, mais aussi par les collectivités locales, les élus et la société civile (associations, entreprises, syndicats, chambres de commerce, acteurs culturels, universités). Tous les projets de consultation feront l’objet d’un processus de labellisation souple et transparent (l’adresse consultations.citoyennes chez diplomatie.gouv.fr est d’ores et déjà disponible pour les porteurs de projets) ;

pour la première fois, une large consultation numérique en Europe, qui vise à toucher un grand nombre d’Européens, y compris ceux qui ne s’expriment pas habituellement sur l’Europe ;

des panels citoyens pour réfléchir de façon qualitative sur les grands thèmes prioritaires.

Le site quelleestvotreeurope.fr sera disponible à compter du 18 avril, au lendemain de la consultation citoyenne que le président de la République mènera à Epinal. Il permettra de retrouver toutes les manifestations en France des consultations citoyennes.