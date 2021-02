Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est rendu à Bruxelles le vendredi 5 janvier, où il a été reçu par Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Il s’est également entretenu avec Jutta Urpilainen, Commissaire européenne en charge des partenariats internationaux.

Avec la présidente de la Commission, le ministre a évoqué la future Présidence française de l’Union européenne et rappelé le plein engagement de la France dans la préparation de cette échéance. Il a également évoqué la crise sanitaire actuelle et l’importance d’une action européenne efficace et coordonnée pour aboutir à une sortie durable de la pandémie. Le ministre a saisi cette occasion pour réitérer la position française sur le vaccin qui constitue un bien public mondial et l’importance d’un renforcement rapide de la mobilisation européenne en termes de solidarité internationale dans ce domaine. Il a également souligné l’utilité d’avoir une réflexion plus large pour avancer vers une Europe de la santé renforcée, sujet qui sera abordé lors de la réunion extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement européens des 25 et 26 février. Il a ensuite insisté sur l’importance pour l’Europe de se doter d’objectifs ambitieux dans le domaine du numérique et de renforcer la capacité de protection des intérêts de défense et de sécurité.

Les grands sujets de l’actualité internationale, tels que les relations avec la nouvelle administration de Joe Biden et celle avec le Royaume-Uni, notamment en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense, ont été examinés. Le ministre a mis en avant l’importance d’une approche européenne unifiée et constructive, à même de garantir la souveraineté de l’Union dans le respect des intérêts et valeurs que nous avons en partage.

Dans la perspective du Conseil européen de mars, la situation en Russie, dans le contexte de l’arrestation d’Alexeï Navalny, a été examinée en préparation des discussions que le Conseil Affaires étrangères tiendra sur le sujet le 22 février ; ainsi que la question des relations euro-turques dans le contexte de la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d’État et de gouvernement au mois de décembre dernier et dans la perspective du Conseil européen du mois de mars.

Jean-Yves Le Drian et Ursula Von der Leyen ont également examiné la relation entre l’Union européenne et la Chine afin de poursuivre les travaux sur le rééquilibrage de la relation euro-chinoise dans le sens d’une plus grande réciprocité et d’une meilleure prise en compte des enjeux liés aux droits de l’Homme et à la lutte contre le changement climatique. Le ministre a souligné l’importance pour l’Union européenne de se doter d’une véritable stratégie pour la région indopacifique.

Avec la présidente de la Commission et la Commissaire Jutta Urpilainen, le ministre a évoqué la situation au Sahel et les enjeux de sécurité et développement dans la perspective du sommet de N’Djamena les 15 et 16 février prochains, qui vont requérir une pleine mobilisation de la communauté internationale, des États de la région, de l’Union européenne et des États membres. Ces entretiens ont permis de marquer la pleine mobilisation de l’Union européenne sur les grands enjeux globaux comme l’environnement et le climat, la santé et la jeunesse, les migrations, la sécurité, ou encore la transition numérique, la connectivité et les infrastructures, en particulier en Afrique dans la perspective d’un prochain sommet Union européenne-Union africaine.