Union européenne – Déplacement d’Amélie de Montchalin au Parlement européen (Strasbourg, 16.04.19)

Amélie de Montchalin, secrétaire d’Etat chargée des affaires européennes, se rend à Strasbourg le 16 avril à l’occasion de la dernière période de session plénière du Parlement européen avant les élections européennes.

Elle s’entretiendra notamment avec le Président du Parlement européen, ainsi qu’avec plusieurs membres français de l’institution parlementaire, afin d’évoquer les dossiers d’actualité tels que le Brexit ou la lutte contre le terrorisme en ligne.

La secrétaire d’Etat aura également un entretien avec le maire de Strasbourg sur l’attractivité de la ville, siège du Parlement européen, du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’Homme et sur la mise en œuvre du contrat triennal 2018-2020 « Strasbourg, capitale européenne », qui vise à consacrer plus de 185 millions d’euros sur trois ans à l’attractivité de Strasbourg pour les institutions européennes.

La secrétaire d’Etat échangera aussi avec Thierry Michels et Eric Straumann, députés du Bas-Rhin, et co-rapporteurs du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur « l’action des autorités françaises sur l’attractivité du siège de Strasbourg, siège du Parlement européen ».