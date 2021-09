"Certains États membres de l’UE ont constaté que des actes de cybermalveillance, collectivement désignés par le terme Ghostwriter, étaient commis et que ces actes étaient liés à l’État russe. Ces activités sont inacceptables car elles visent à menacer notre intégrité et notre sécurité, nos valeurs et principes démocratiques ainsi que le fonctionnement des fondements mêmes de nos démocraties.

Ces actes de cybermalveillance visent de nombreux parlementaires, des fonctionnaires, des responsables politiques ainsi que des membres de la presse et de la société civile de l’UE en accédant aux systèmes informatiques et aux comptes personnels et en volant des données. Ces activités sont contraires aux normes en matière de comportement responsable des États dans le cyberespace, telles qu’elles ont été approuvées par tous les États membres des Nations unies, et tentent de saper nos institutions et nos processus démocratiques, notamment en permettant la désinformation et la manipulation de l’information.

L’Union européenne et ses États membres dénoncent fermement ces actes de cybermalveillance et tous les acteurs concernés doivent y mettre fin immédiatement. Nous demandons instamment à la Fédération de Russie de se conformer aux normes en matière de comportement responsable des États dans le cyberespace.

L’Union européenne reviendra sur cette question lors de prochaines réunions et envisagera de prendre de nouvelles mesures."

(Source : site Internet du Conseil de l’Union européenne)