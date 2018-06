Nathalie Loiseau a participé le 7 juin 2018 à une consultation citoyenne portant sur le thème « ma vision de la culture en Europe », organisée avec les membres du réseau EUNIC (European national institutes for culture).

Les consultations citoyennes sur l’avenir de l’Union européenne se déroulent entre avril et octobre dans 27 Etats membres de l’Union européenne et visent à faire émerger de nouvelles idées et propositions afin de poser les bases d’une refondation de l’Union.

Le réseau EUNIC regroupe 36 instituts européens chargés de l’action culturelle. Ils sont présents dans plus de 105 pays avec plus de 2000 établissements et des milliers de partenaires locaux.

Alors que la France prend aujourd’hui et pour un an la présidence de ce réseau, la ministre a adressé un message volontariste sur la diplomatie culturelle de l’UE, la France s’engageant à renforcer le rôle de la culture dans l’action extérieure de l’Union, consolider l’actif stratégique que constitue le patrimoine culturel européen et à favoriser l’émergence d’une conscience culturelle européenne.