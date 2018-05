Mme Loiseau visitera successivement trois équipements financés par des fonds européens : le chantier d’insertion AFIC (Association Formation Insertion Chantiers), association qui favorise l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi , le pôle d’excellence éducative Albert Camus qui regroupe une école maternelle et élémentaire, une crèche multi-accueil, une bibliothèque, un restaurant scolaire, un accueil de loisirs, et des équipements sportifs, et la piscine municipale, entièrement rénovée en 2017, grâce à une subvention de l’Europe (FEDER) d’un million d’euro au titre de la transition énergétique.

Nathalie Loiseau animera ensuite une consultation citoyenne sur l’Europe au côté du maire de Coulaines.

Plus de 200 débats à travers la France ont déjà été labellisés dans le cadre des Consultations citoyennes sur l’Europe. La consultation en ligne, ouverte le 9 mai, est accessible sur le site QuelleestvotreEurope.fr