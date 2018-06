Union européenne – Consultations citoyennes – Déplacement de M. Jean-Baptiste Lemoyne en Seine-et-Marne (20 juin 2018)

Il y participera à une consultation citoyenne sur l’Europe, à la mairie de Fontainebleau, autour du thème « Quelle est votre Europe ? », animée par Christian Lequesne, professeur à Sciences Po.

Les consultations citoyennes sur l’avenir de l’Union européenne se déroulent entre avril et octobre dans 27 États membres de l’Union européenne et visent à faire émerger de nouvelles idées et propositions afin de poser les bases d’une refondation de l’Union.