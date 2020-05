Union européenne - Chine - Q&R - Extrait du point de presse (27.05.20)

Q : Quel est l’objectif de la rencontre entre les ministres des affaires étrangères européens vendredi à l’égard de la Chine ? L’Allemagne et la France ont-elles défini une position commune quant à l’attitude à adopter face à la Chine ?

R : La réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne organisée vendredi 29 mai en visioconférence vise à préparer les échéances de haut niveau Union européenne-Chine de cette année (sommet UE-Chine fin juin, sommet des chefs d’Etat et de gouvernement européens et chinois en septembre).

La discussion entre ministres des affaires étrangères permettra de renforcer l’unité et la cohésion européenne autour de nos objectifs principaux pour ces sommets, au premier rang desquels le renforcement du multilatéralisme, le rééquilibrage de la relation euro-chinoise dans le sens d’une plus grande réciprocité et un agenda ambitieux notamment en matière de lutte contre le changement climatique.

La France entretient un dialogue régulier et constructif avec l’Allemagne sur ces sujets ayant pour but de promouvoir efficacement les intérêts européens et les valeurs universelles dans le cadre des relations euro-chinoises et de préparer au mieux les échéances à venir.