Le Conseil a approuvé ce jour des conclusions sur l’Afghanistan soulignant l’attachement de l’UE à la paix et à la stabilité du pays et insistant sur le fait qu’elle est résolue à soutenir la population afghane. Les conclusions exposent également la ligne d’action de l’UE dans un avenir proche.

L’UE constate que la situation en Afghanistan constitue un défi de premier ordre pour la communauté internationale dans son ensemble et souligne qu’une coordination étroite est nécessaire dans les relations avec les partenaires internationaux concernés, notamment les Nations unies.

L’engagement opérationnel de l’UE et de ses Etats membres sera soigneusement calibré en fonction des politiques et actions entreprises par le gouvernement intérimaire nommé par les talibans, ne conférera aucune légitimité à celui-ci et sera évalué au regard des cinq critères arrêtés par les ministres des affaires étrangères de l’UE lors de la réunion informelle qu’ils ont tenue en Slovénie le 3 septembre 2021. Dans ce contexte, les droits des femmes et des filles constituent un sujet d’inquiétude particulière.

Une présence minimale de l’UE sur le terrain à Kaboul, en fonction de la situation en matière de sécurité, faciliterait l’acheminement de l’aide humanitaire et le suivi de la situation humanitaire, et pourrait également permettre de coordonner et de soutenir le départ en toute sécurité, en toute sûreté et en bon ordre de tous les ressortissants étrangers et des Afghans qui souhaitent quitter le pays.

En priorité, l’UE mettra en place une plateforme politique régionale de coopération avec les voisins directs de l’Afghanistan afin de contribuer à prévenir les retombées négatives dans la région et de soutenir la résilience économique et la coopération économique régionale, ainsi que les besoins humanitaires et de protection.

Le Conseil reviendra sur cette question lors de sa prochaine session, en octobre.

(Source : site Internet du Conseil de l’Union européenne)