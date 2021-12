Q : Concernant le sommet Asem UE à Phnom Penh : quels sont les thèmes majeurs, et quelle est la délégation française s’il y a ? Quelle articulation avec Indo-Pacifique ?

R : Le 13e sommet des Chefs d’État et de gouvernement de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe), organisé par le Cambodge en format virtuel les 25 et 26 novembre, est consacré au renforcement du multilatéralisme pour une croissance partagée. Enceinte informelle fondée sur une initiative franco-singapourienne lancée en 1996 et qui réunit désormais 51 pays membres ainsi que le secrétariat de l’ASEAN et l’UE, l’ASEM fête cette année son 25e anniversaire à un moment charnière pour nos deux régions du monde, dans le contexte pandémique de la Covid-19.

Le Président de la République est intervenu aujourd’hui au Sommet de l’ASEM par un message vidéo sur la croissance durable et inclusive et sur le développement. Il a souligné la nécessité de relever trois défis essentiels pour l’Europe et l’Asie : l’urgence climatique ; la mobilisation de fonds pour combler les besoins en matière d’infrastructures dans l’espace Indopacifique ; la lutte contre les inégalités. La participation du Président de la République s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie indopacifique de la France, ainsi que celle de l’Union européenne.

La coopération entre l’Asie et l’Europe visant à soutenir une reprise socio-économique compatible avec une dynamique de reconstruction verte, promouvant nos valeurs et nos engagements, sera au cœur de ce sommet. La connectivité et la digitalisation de l’économie seront également évoquées comme des priorités de la coopération entre les pays membres de l’ASEM.