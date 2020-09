Paris, 31 août 2020

Cher Heiko,

Messieurs les Ministres,

Monsieur le Ministre Franck Riester,

Messieurs les Secrétaires d’État, Clément Beaune et Jean-Baptiste Lemoyne, je suis très heureux de vous avoir à mes côtés aujourd’hui,

Mesdames les Ambassadrices, Messieurs les Ambassadeurs,

Mes chers amis,

Je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous en bonne santé, et je suis très content qu’Heiko ait accepté de se joindre à nous pour ce séminaire européen qui donne le coup d’envoi du long travail de préparation qui va nous conduire à prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne, au premier semestre 2022.

Si j’ai convié Heiko à ce premier exercice de réflexion collective, c’est que notre présidence s’inscrira évidemment dans la continuité et la complémentarité avec l’actuelle présidence allemande.

Évidemment, d’abord, parce que l’Allemagne et la France partagent une responsabilité particulière : celle d’ouvrir leurs trios de présidences respectifs.

Cette responsabilité, nous la prenons très à cœur, de part et d’autre du Rhin. Et nous tenons absolument à travailler en bonne intelligence avec les États auxquels nous passerons le relais : le Portugal et la Slovénie, pour l’Allemagne ; la République tchèque et la Suède, pour la France.

Je disais « évidemment », ensuite, parce que le couple franco-allemand est aujourd’hui à la fois plus fort et plus nécessaire que jamais.

La très grande convergence de vues qui s’est manifestée dernièrement à Brégançon entre le président de la République et la chancelière Merkel l’a bien montré.

Cette convergence d’ailleurs n’a même pas été entamée en quoi que ce soit par les derniers résultats de football.

J’avais prévu, mon cher Heiko, en échange du maillot de la Mannschaft que tu m’avais offert, il y a peu de temps, de t’offrir le maillot du PSG ce matin ; je vais m’en abstenir, mais je me réjouis que, pour ta venue, Julian Alaphilippe ait pris le maillot jaune hier soir.

Si plus sérieusement - bien que ces affaires-là soient très sérieuses- si aujourd’hui le couple franco-allemand est naturellement encore plus nécessaire que jamais, c’est en grande partie parce que l’Europe se trouve à la croisée des chemins.

Dans un monde de plus en plus brutal, en voie de recomposition sous l’effet de jeux de puissance décomplexés et du démantèlement systématique des cadres de régulation multilatéraux, l’Europe doit enfin sortir pleinement du temps de l’innocence et de la naïveté pour forger son propre destin. Faute de quoi, d’autres décideront de son destin à sa place.

Une Europe à la croisée des chemins parce que face aux défis globaux - que ce soit le terrorisme, le réchauffement climatique, les drames migratoires, les inégalités mondiales - et contre toutes les forces qui font aujourd’hui obstacle à la coopération internationale, elle doit montrer que des solutions partagées sont possibles et multiplier les initiatives de rassemblement.

Bref, alors que certains la croient vouée à s’effacer devant l’essor prétendument inéluctable d’un duopole américano-chinois, elle doit inventer une troisième voie :