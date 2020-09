Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a réuni lundi 31 août les ambassadrices et ambassadeurs français en poste dans l’espace européen pour un séminaire de travail consacré à la préparation de la présidence française du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2022.

Le ministre a invité son homologue allemand, Heiko Maas, dont le pays exerce actuellement la présidence du Conseil de l’Union, à s’exprimer devant les ambassadrices et ambassadeurs français.

Nos deux pays souhaitent inscrire leurs présidences du Conseil de l’Union européenne dans une continuité et une complémentarité au service d’une Europe plus souveraine, plus durable et plus solidaire.

