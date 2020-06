Réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne en format développement (visioconférence, 8 juin 2020)

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a participé aujourd’hui à la réunion informelle des ministres du développement de l’Union européenne.

Cette rencontre s’inscrivait dans le prolongement de la réunion des ministres du développement du 8 avril dernier et portait principalement sur la réponse globale extérieure de l’Union européenne à la crise de la Covid-19. A cette occasion, la France a réitéré son soutien à la mobilisation de l’Union européenne et de ses Etats membres (concept « Équipe Europe ») en soutien des pays les plus vulnérables, qui s’élève à ce jour à près de 36 milliards d’euros, en insistant en particulier sur le renforcement de l’aide apportée en faveur du continent africain.

Cette réunion a été l’occasion de marquer l’attachement profond de la France et de l’Union européenne au multilatéralisme, en particulier dans le domaine sanitaire, en présence du directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, invité à participer à cet échange. L’Union européenne a rappelé sa forte mobilisation dans la gestion de la pandémie, dans le prolongement de la conférence des donateurs organisée le 4 mai dernier, qui a permis de renforcer le soutien à l’initiative Access to Covid-19 Tools-Accelerator (ACT-A), lancée à l’initiative du Président de la République Emmanuel Macron, le 24 avril sous l’égide de l’OMS.

Les discussions ont également porté sur les négociations en cours, menées par la Commission européenne, visant à conclure un accord avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). La France soutient les efforts de la Commission européenne pour la conclusion, dans les meilleurs délais, d’un accord ambitieux entre l’Union européenne et les pays ACP. Avec le prochain accord, nous souhaitons approfondir notre coopération sur l’éducation, l’emploi des jeunes, la mobilité, la lutte contre le changement climatique et les nouvelles technologies. L’accord devra notamment prendre en compte les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris de 2015. Nous souhaitons également que cet accord renforce le partenariat entre l’Union européenne et les pays ACP et qu’il établisse un socle commun de valeurs démocratiques, d’Etat de droit et de gouvernance. Les ministres ont par ailleurs discuté de la future architecture des instruments financiers de l’Union européenne pour le développement et le voisinage.