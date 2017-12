br >

Le président de la République a réitéré le 20 octobre l’attachement de la France aux symboles européens : le drapeau européen, l’hymne tiré de « l’Ode à la joie », la devise « Unie dans la diversité », l’euro et la journée de l’Europe le 9 mai - en se joignant à la déclaration n°52 du Traité de Lisbonne relative aux symboles de l’UE, signée par 16 États membres en 2007.





"A ceux qui estiment que ces symboles européens mettent à mal notre identité nationale, nous répondons qu’ils la complètent, l’enrichissent et au fond la prolongent. On peut vouloir une forme d’Europe ou une autre, de la plus intergouvernementale à la plus fédérale, on peut même feindre d’ignorer les institutions européennes, mais il serait bien difficile de ne pas constater combien l’idée européenne s’incarne au quotidien."