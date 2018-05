Dans le cadre de cette session, le Parlement européen sera notamment amené à confirmer l’accord trouvé avec le Conseil des ministres de l’Union européenne sur le projet de révision de la directive sur les travailleurs détachés. L’adoption de la nouvelle directive est le fruit des efforts déployés depuis un an par la France dans l’objectif d’assurer des conditions de concurrence équitable dans le marché intérieur, de lutter contre la fraude et de renforcer les droits des travailleurs détachés. Elle est ainsi une étape importante dans la construction d’une Europe plus protectrice.

A l’occasion de son déplacement, Nathalie Loiseau s’entretiendra notamment avec Mairead Mc Guinness, vice-présidente du Parlement européen, M. Daniel Caspary, chef de la délégation allemande au PPE, Janusz Lewandowski, chef de la délégation polonaise au PPE et co-rapporteur sur la réforme du système des ressources propres, Eric Andrieu, président de la nouvelle commission spéciale sur les pesticides, et Sergei Stanishev, président du Parti socialiste européen.

Ces entretiens porteront sur les enjeux de l’actualité européenne, notamment le prochain cadre financier pluriannuel.