Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en charge du commerce extérieur et de l’attractivité, participe aujourd’hui à la réunion des ministres des affaires étrangères de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui se tient à Stockholm, sous présidence de la Suède.

Le ministre délégué réaffirmera l’importance du rôle de l’OSCE dans la sécurité collective européenne dont les principes fondateurs sont inscrits dans le décalogue d’Helsinki. Il appellera l’ensemble des États membres à renouer avec l’esprit de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe unie et démocratique, adoptée il y a plus de trente ans, afin d’œuvrer, par le dialogue, à la résolution des conflits, notamment en Ukraine et au Haut-Karabakh, deux terrains où la France exerce des responsabilités particulières, dans le cadre du format Normandie et de la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE.

Franck Riester rappellera la nécessité de redonner tout son sens à la sécurité coopérative en Europe dans ses trois dimensions : la sécurité militaire et la maîtrise des armements ; la défense de l’État de droit et des droits de l’Homme ; la bonne gouvernance économique et environnementale avec une attention particulière apportée au défi climatique qui fera cette année l’objet d’une décision au Conseil ministériel de l’OSCE.

Le ministre délégué rappellera notre attachement à une gouvernance efficace de l’OSCE qui passe par un recours constructif à la règle du consensus, fondement de l’organisation, et ce alors que cette année a été marquée par de nombreuses obstructions au fonctionnement de ses institutions autonomes et de ses missions.