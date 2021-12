Q : Considérez-vous, comme Washington, que le gazoduc Nord Stream 2 doit être utilisé comme levier pour dissuader la Russie d’envahir l’Ukraine ?

R : Comme les chefs d’État et de gouvernement du format Quint en ont discuté à plusieurs reprises cette semaine, nous suivons avec la plus grande attention la situation autour de l’Ukraine. Les chefs d’État et de gouvernement ont exprimé leur détermination à ce que sa souveraineté soit respectée. Des messages fermes ont été passés à la Russie sur les conséquences stratégiques et massives qu’aurait une nouvelle atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.