Mme Amélie de Montchalin, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargée des affaires européennes, s’est entretenue aujourd’hui par visioconférence avec ses homologues des pays du Groupe de Visegrád (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie).

Dans la perspective du Conseil européen du 19 juin, les échanges se sont concentrés sur les propositions de la Commission européenne concernant le plan de relance et la révision du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027. La secrétaire d’État a souligné la nécessité d’un plan de relance ambitieux et solidaire et qui s’inscrive dans une perspective de souveraineté européenne. Les ministres ont également évoqué la coordination de la levée des mesures aux frontières au sein de l’espace Schengen dans le respect de nos valeurs communes, l’état des négociations avec le Royaume-Uni et la nécessité de mener un débat démocratique sur les leçons à tirer de la crise, dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Cet entretien s’inscrit dans la continuité d’un dialogue politique soutenu entre la France et ses partenaires d’Europe centrale dans l’objectif de construire des accords ambitieux sur des priorités européennes communes. La secrétaire d’État a échangé au cours des derniers mois avec l’ensemble de ses homologues de la région, aussi bien à titre bilatéral qu’en participant aux travaux du format dit « Austerlitz » avec l’Autriche, la République tchèque et la Slovaquie, le 13 mai.