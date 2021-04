Dans la continuité de l’ambitieuse Stratégie pour la langue française et le plurilinguisme présentée par le Président de la République le 20 mars 2018, la France entend faire de la promotion et du renforcement de la place de la langue française, de la francophonie et du multilinguisme au sein des institutions européennes une priorité de la présidence du Conseil de l’Union européenne qu’elle assurera au premier semestre 2022. Comme Jean-Baptiste Lemoyne et Clément Beaune, secrétaires d’État chargés respectivement de la Francophonie et des Affaires européennes l’ont démontré dans une tribune conjointe publiée le 8 avril : « La Présidence française de l’Union européenne est une opportunité historique pour la Francophonie ».

Afin de s’y préparer au mieux, ils ont officiellement lancé, le 8 avril, un « Groupe de travail pour la francophonie et le multilinguisme au sein des institutions européennes ». Présidé par le Professeur Christian Lequesne et composé de 16 personnalités issues de plusieurs États membres, ce groupe de travail aura pour mission de formuler une série de propositions concrètes et opérationnelles afin de renforcer l’usage et l’attractivité de la langue française et de s’assurer d’un meilleur respect du multilinguisme au sein des institutions européennes. Ces travaux, qui seront présentées dès le 26 septembre 2021 à l’occasion de la « Journée européenne des langues », alimenteront les mesures que portera la France dans le cadre de sa présidence du Conseil de l’Union européenne.