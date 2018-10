Espagne - Portugal - Entretien de Nathalie Loiseau avec ses homologues (Paris, 11 octobre 2018)

Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, recevra Luis Marco Aguiriano, secrétaire d’Etat pour l’Union européenne du gouvernement espagnol, et Ana Paula Zacarias, secrétaire d’Etat chargée des affaires européennes du gouvernement portugais, pour une réunion de travail, jeudi 11 octobre.

Ana Paula Zacarias, Secrétaire d’Etat chargée des Affaires Européennes © Photos : F. de la Mure/MEAE Luis Marco Aguiriano Nalda, Secrétaire d’État à l’Union européenne du Royaume d’Espagne © Photos : F. de la Mure/MEAE

Les trois ministres traiteront des dossiers d’intérêt commun sur lesquels la France, l’Espagne et le Portugal entendent coopérer et conforter leurs convergences de vues, notamment dans la perspective des prochaines sessions du Conseil européen en octobre et décembre : le Brexit, les questions migratoires, l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, l’Etat de droit, le cadre financier pluriannuel.

Les ministres évoqueront également les consultations citoyennes dans lesquelles les trois pays se sont résolument engagés.