Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes, s’est rendu à Bonn-Königswinter le 3 juillet 2021 pour participer au Dialogue d’été de Petersberg, rencontre annuelle réunissant depuis 2010 dans un cadre informel des représentants du monde économique et politique allemand et européen.

Le secrétaire d’État est intervenu dans le cadre d’une table ronde sur la réponse européenne face à la crise du coronavirus, aux côtés de Jens Spahn, ministre de la Santé de la République fédérale d’Allemagne, et de Maroš Šefčovič, vice-Président de la Commission européenne en charge des relations interinstitutionnelles et de la prospective.