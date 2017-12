Elle s’est notamment entretenu avec Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, Nathalie Griesbeck, présidente de la commission spéciale sur le terrorisme, Alain Cadec, président de la commission de la pêche, David McAllister, président de la commission des affaires étrangères, et Karima Delli, présidente de la commission des transports et du tourisme. Nathalie Loiseau a aussi rencontré Gonzalez Pons, chef de la délégation espagnole au Parti populaire européen.

Ces contacts ont permis de faire le point sur les principaux sujets de l’actualité européenne et notamment sur la révision de la directive sur le détachement des travailleurs, au lendemain de l’accord ambitieux trouvé le 23 octobre au conseil des ministres de l’Union européenne chargés de l’emploi et des affaires sociales. Nous comptons sur le Parlement européen pour confirmer cet accord, lutter plus efficacement encore contre la fraude et mieux protéger les Européens.

A l’occasion de son déplacement, Nathalie Loiseau s’est entretenu avec les directeurs généraux et directeurs français du Parlement européen pour un échange de vues sur la présence française dans cette institution.