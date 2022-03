Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, est en déplacement à Bruxelles ce vendredi 4 mars 2022.

Le ministre a participé à une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN, qui s’est tenue en présence de Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne, Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et des ministres des affaires étrangères finlandais, Pekka Haavisto et suédoise, Ann Linde.

Le ministre participera également à la session du Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne, qui se tiendra en présence de ses homologues américain, Antony Blinken, canadienne, Mélanie Joly, et britannique Liz Truss, et de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN.

Le ministre réaffirmera la solidarité de la France avec les autorités et la population ukrainiennes. Le ministre soulignera la réponse rapide et massive apportée par les Alliés et partenaires européens et la nécessité de poursuivre cette coordination. Il évoquera la posture de défense et de dissuasion de l’Alliance. Jean-Yves Le Drian exprimera également la solidarité de la France à l’égard des pays frontaliers de l’Ukraine et du voisinage oriental de l’Union européenne. Il marquera son entière détermination à répondre à l’exigence de solidarité à l’égard de l’Ukraine et à créer les conditions de la paix sur notre continent.

Jean-Yves Le Drian s’entretiendra également avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu. Le ministre participera à une réunion des ministres des affaires étrangères du G7.