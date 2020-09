Déplacement de Clément Beaune en Seine et Marne sur le thème de l’Europe et la Jeunesse (7.08.20)

Les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens européens de demain.

Les jeunes sont les futurs acteurs de la construction européenne. Il est donc primordial de favoriser les échanges entre jeunes européens ainsi que de développer leurs connaissances pour mieux comprendre l’Europe, ses valeurs, les acteurs de sa construction et réfléchir à son avenir.

Il est également important de faire connaitre les dispositifs et programmes qui s’offrent à eux pour effectuer des périodes d’études, de stage ou bénéficier d’expériences professionnelles en Europe ou dans le monde.

Dispositifs européens de soutien à la mobilité des jeunes

Ces dispositifs européens s’inscrivent dans la ligne des priorités françaises, et notamment de l’objectif de renforcement de la mobilité des jeunes fixé par le Président de la République dans son discours de la Sorbonne. En 2024, la moitié d’une classe d’âge doit avoir passé, avant ses 25 ans, au moins six mois dans un autre pays européen - qu’il soit étudiant ou apprenti.

1. La garantie européenne pour la jeunesse soutient l’emploi et la formation des jeunes.

Mise en place en 2014, la garantie européenne pour la jeunesse est un dispositif de soutien à l’emploi et la formation des jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation (« NEET »). Son but est de proposer à ces jeunes une solution de qualité (emploi, formation continue, stage ou apprentissage) dans les quatre mois qui suivent leur perte d’emploi ou leur sortie de l’enseignement formel.

2. Le programme Erasmus+ soutient la mobilité des jeunes

Le programme Erasmus+ permet de financer plusieurs actions en faveur de la mobilité des jeunes :

L’octroi de bourses permet d’effectuer une période d’études ou un stage dans un autre pays européen.

permet d’effectuer une période d’études ou un stage dans un autre pays européen. Les masters Erasmus Mundus , mis en œuvre par un consortium d’établissements d’au moins trois pays, accordent des bourses sur deux années maximum aux meilleurs étudiants du monde entier .

, mis en œuvre par un consortium d’établissements d’au moins trois pays, accordent des bourses sur deux années maximum aux . Erasmus+ offre la possibilité de demander un prêt pour suivre un master à l’étranger.

pour suivre un master à l’étranger. La mobilité internationale des crédits permet à des étudiants d’effectuer une mobilité d’études ou de stage vers ou à partir des pays partenaires du programme Erasmus.

Le futur programme Erasmus+ offrira plus de possibilités de mobilité à des fins d’apprentissage et se veut plus accessible aux jeunes moins favorisés.

Pour la période 2021-2027, le budget du programme Erasmus+ augmentera de 75%. Il s’élevait à 13,8 milliards d’euros pour la période 2014-2020 et atteindra 24 milliards d’euros pour la période 2021-2027 (hors Royaume-Uni).

3. Le Corps européen de solidarité soutient la mobilisation des jeunes en faveur d’activités de solidarité.

Le Corps européen de solidarité vise à renforcer la mobilisation des jeunes et des organisations en faveur d’activités de solidarité accessibles à tous les jeunes. Il est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans et a pour objectif de faire participer davantage les jeunes à des activités de solidarité. Dans ce cadre peuvent être financés du volontariat, des stages ou des emplois allant de deux semaines à douze mois.

Séjour Tandem et activités franco-allemandes soutenues par l’OFAJ

Clément Beaune a rencontré des jeunes Français et Allemands, de 15 à 17 ans, qui passent d’abord une semaine à La Rochette en Seine-et-Marne, puis se rendront à Berlin. Pendant ce séjour, la rencontre binationale permet non seulement un apprentissage linguistique, mais elle favorise également l’ouverture vers la culture et la langue de l’autre en contribuant au renforcement de la connaissance interculturelle.

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) soutient chaque année plus de 8000 programmes pour les 3 à 30 ans : échanges scolaires ou universitaires, stages, rencontres sportives ou culturelles, projets d’engagement, cours de langue, offres d’emploi, formations interculturelles…Les sujets des différentes rencontres sont très variés :

l’Europe (approches historiques / mémoire, réflexions sur l’avenir, l’Europe des régions)

le sport

l’environnement, l’éco-responsabilité et le développement durable

la participation des jeunes à la vie politique et sociale.

Pour en savoir plus : https://www.ofaj.org/