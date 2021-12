Les coprésidents ont rencontré le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan le 1er décembre et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov le 2 décembre en marge du Conseil ministériel de l’OSCE à Stockholm. Les coprésidents ont également rencontré le nouveau président en exercice de l’OSCE, le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau. Le Représentant personnel du président en exercice de l’OSCE Andrzej Kasprzyk a également participé aux réunions.

Les coprésidents regrettent qu’il n’ait pas été possible de tenir une réunion conjointe entre les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan sous leurs auspices à Stockholm. Ils se déclarent toujours prêts à accueillir une telle réunion dès que les circonstances permettront de poursuivre les discussions engagées à New York en septembre et poursuivies à Paris en novembre.