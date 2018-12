Par cette déclaration d’intention, la France et les pays de l’Union Benelux entendent donner un nouvel élan à leur coopération transfrontalière, en particulier dans les domaines du développement économique, du développement durable, de l’innovation, du numérique et de la culture.

Cette déclaration s’inscrit dans les échanges denses qu’ont eus nos trois pays au plus haut niveau au cours des derniers mois et qui ont été marqués par les visites d’État en France du couple royal néerlandais en 2016, du couple grand-ducal luxembourgeois cette année et par la visite d’État du Président de la République en Belgique le mois dernier.

La France souhaite renforcer avec ces proches partenaires la coopération entre régions frontalières, qui ouvre des opportunités nouvelles aux territoires et à leurs habitants. La coopération transfrontalière est un élément structurant des stratégies régionales de développement économique et social depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.