Trois cents étudiants et jeunes en formation professionnelle débattront de la lutte contre les stéréotypes de genre et le sexisme dans le monde de l’éducation et du travail, ainsi que dans les médias, sur internet et les réseaux sociaux. La secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, Gabriella Battaini-Dragoni, le commissaire aux droits de l’homme, Nils Muižnieks, et Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg chargée des relations européennes et internationales, participeront à ces échanges.

Cette conférence constitue une étape importante du "Tour de France de l’égalité" , initiative lancée par le Premier ministre et Marlène Schiappa et destinée à permettre à chaque citoyen de s’exprimer sur l’égalité entre les femmes et les hommes et le rôle des pouvoirs publics, à travers des débats et une consultation en ligne . Le "Tour de France de l’égalité" se poursuivra jusqu’au 8 mars 2018, journée internationale des droits des femmes.

Le Conseil de l’Europe agit pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations de genre à travers ses recommandations. La France y est particulièrement attentive et s’est dotée d’une stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2014-2017.

L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée cause nationale du quinquennat par le président de la République le 25 novembre. Il s’agit d’une priorité du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, qui conduit une politique volontariste en faveur d’une réelle égalité professionnelle et, à travers notre politique étrangère, promeut dans toutes les enceintes bilatérales et multilatérales les droits des femmes. C’est à ce titre que le réseau diplomatique organise plusieurs débats publics dans le cadre du "Tour de France de l’égalité". Plusieurs d’entre eux ont déjà eu lieu ces dernières semaines, notamment à Boston, Oslo, Ottawa ou Reykjavik.