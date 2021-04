Conférence sur l’avenir de l’Europe : lancement de la plateforme numérique

La présidence conjointe s’est engagée à donner suite aux conclusions de la conférence, attendues pour le printemps 2022, au moment où la France occupera la présidence de l’Union européenne.

La conférence sur l’avenir de l’Europe sera lancée officiellement le 9 mai 2021, Journée de l’Europe, et comprendra à partir de cette date l’organisation de débats et des panels citoyens, en fonction des conditions sanitaires.

Cette consultation est née d’une proposition du président de la République française dans sa « lettre aux Européens pour une Renaissance européenne » en mars 2019 et figurait dans le programme de la candidate Ursula von der Leyen pour la présidence de la Commission européenne.

Donner la parole à tous les Européens et Européennes

S’exprimant au nom de la présidence du Conseil, le Premier ministre portugais, António Costa, a quant à lui déclaré : « Le moment est venu pour nos citoyens de partager activement leurs plus grandes préoccupations et leurs idées. Cette discussion ne pourrait pas avoir lieu à un moment plus opportun. Nous devons nous préparer dès maintenant, afin de sortir encore plus forts de cette crise et d’être prêts pour l’avenir lorsque nous aurons surmonté la pandémie. Nous espérons continuer à construire ensemble l’Europe de l’avenir, une Europe plus juste, plus verte et plus numérique qui réponde aux attentes de nos citoyens. »

Comment est pilotée la conférence ?

La conférence est placée sous l’autorité et la présidence conjointe des 3 institutions européennes qui sont représentées par les présidents du Parlement européen, du Conseil et la présidente de la Commission européenne.

Une plateforme multilingue

La consultation s’effectue sur une plateforme numérique disponible en 24 langues qui est l’élément central de la conférence sur l’avenir de l’Europe. En ligne depuis le 19 mars, elle permet un partage et un échange d’idées et de points de vue entre les citoyens de toute l’Union lors d’évènements organisés en ligne.

Pour le président du Parlement européen, David Sassoli, « la plateforme constitue un outil essentiel pour permettre aux citoyens de participer et de donner leur avis sur l’avenir de l’Europe. Nous devons être certains que leurs voix seront entendues et qu’ils jouent un rôle dans la prise de décision, en dépit de la pandémie de Covid-19. La démocratie européenne, de nature représentative et participative, continuera à fonctionner quoi qu’il en soit, car notre avenir commun l’exige. »

La plateforme s’articule autour de plusieurs grands thèmes :

le changement climatique et l’environnement ;

la santé ;

une économie plus forte et plus juste ;

la justice sociale et l’emploi ;

l’UE sur la scène internationale ;

les valeurs et les droits,

l’état de droit, la sécurité ;

la transformation numérique ;

la démocratie européenne ;

la migration ;

l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport.

Un champ « Autres idées » permet de recueillir les avis et idées transversales et de compléter les autres thèmes car chacun est libre de soulever toute question importante à ses yeux.

La plateforme fournit également des informations sur la structure et les travaux de la conférence. Elle est ouverte à tous les citoyens de l’Union, ainsi qu’à l’ensemble des institutions et organes de l’UE, des parlements nationaux, des autorités nationales et locales et de la société civile. La vie privée des utilisateurs et les règles de l’UE en matière de protection des données y seront pleinement respectées.

Accédez à la plateforme et participez à la Conférence sur l’avenir de l’Europe