(Traduit de l’anglais)

En 2019, une insécurité et une instabilité croissantes, qui se sont traduites par de nombreux incidents maritimes et non maritimes, ont été observées dans le Golfe et dans le détroit d’Ormuz, conséquence d’une intensification des tensions régionales.

Cette situation porte atteinte à la liberté de navigation et à la sécurité des navires et des équipages européens ou autres dans cette région. Elle compromet également les échanges commerciaux et l’approvisionnement énergétique, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences économiques dans le monde entier.

L’augmentation de la présence internationale, par exemple celle de la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH), a permis de réduire le nombre d’incidents ces derniers mois.

Cependant, les tensions régionales sous-jacentes persistent, et avec elles le risque de nouveaux incidents et d’une escalade incontrôlée. À cet égard, il existe des préoccupations graves concernant les effets des derniers événements internationaux sur la sécurité régionale. Ces risques doivent être réduits grâce à une présence internationale continue. Les gouvernements de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l’Italie, des Pays-Bas et du Portugal, reconnaissant que la situation actuelle reste instable dans une région essentielle au commerce et à la stabilité mondiale, soulignant l’effet de prévention de la présence de l’EMASOH et soutenant l’approche de désescalade en ce qui concerne les questions liées à la sécurité régionale, réaffirment leur appui politique à l’EMASOH comme indiqué dans la déclaration politique approuvée le 20 janvier 2020.

Dans le plein respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la mission fournit de façon concrète une connaissance et une surveillance accrues de la situation maritime, par le déploiement de moyens de surveillance maritime supplémentaires dans le Golfe et dans la mer d’Arabie. Nous sommes reconnaissants aux Émirats arabes unis d’avoir proposé d’accueillir le quartier général de la mission sur leur territoire. De plus, le volet diplomatique de l’EMASOH, représenté par son haut représentant civil, a pour objectif de trouver les moyens de contribuer à la désescalade des tensions dans la région.

En complément des actions et des initiatives de sécurité maritime en cours dans la région, notamment l’International Maritime Security Construct, l’objectif de l’EMASOH est de garantir un environnement de navigation sûr et d’apaiser les tensions régionales actuelles. Sous l’angle opérationnel, l’EMASOH constitue un instrument utile de partage d’informations entre tous les partenaires, notamment l’industrie maritime. L’objectif de l’EMASOH, qui comporte un volet militaire et un volet diplomatique, est de compléter les efforts diplomatiques afin d’améliorer la stabilité et de faciliter un dialogue régional global.

Cette initiative est essentielle au renforcement de la coopération et de la coordination européennes sur les questions d’intérêt commun, notamment pour préserver les intérêts économiques et politiques européens dans la région, en profitant également au commerce mondial.

Nous convenons d’étendre le mandat de l’EMASOH durant l’année 2021, en soulignant que sa mission doit demeurer viable, en particulier en ce qui concerne la fourniture de capacités. Nous accueillons favorablement toutes les contributions en nature à cette initiative et nous attendons avec intérêt d’autres engagements dans les prochains jours.

Nous réaffirmons également que nous sommes prêts à intensifier progressivement notre coopération avec des partenaires non européens, notamment ceux qui partagent nos objectifs essentiels et ont des intérêts bien établis en matière de sécurité maritime dans la région, soit par des activités d’échange d’informations, soit par des partenariats prévoyant également des contributions en nature.