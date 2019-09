Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe - Déplacement de Madame de Montchalin à Strasbourg (30.09.19)

Amélie de Montchalin, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargée des affaires européennes, effectue aujourd’hui un déplacement au Conseil de l’Europe, à Strasbourg, dans le cadre de l’actuelle présidence française du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (17 mai-27 novembre 2019).

La Secrétaire d’Etat interviendra devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Elle s’entretiendra par ailleurs avec la nouvelle Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija PEJCINOVIC-BURIC, avec la Présidente de l’APCE, Liliane MAURY PASQUIER, ainsi qu’avec plusieurs parlementaires, français et étrangers, membres de l’APCE.

Dans le cadre de ce déplacement, la Secrétaire d’Etat s’exprimera sur l’état du Conseil de l’Europe, dont nous célébrons cette année le 70ème anniversaire et qui joue notamment un rôle essentiel pour la préservation des droits de l’Homme et de l’Etat de droit sur notre continent. Elle appellera à poursuivre les efforts pour renforcer l’unité, l’efficacité et la crédibilité de cette organisation, notamment au travers de la mise en place d’une nouvelle procédure de réaction conjointe à l’APCE et au Comité des Ministres en cas de violation par un Etat membre de ses obligations.

Elle présentera également le bilan de la première partie de la présidence française du Comité des Ministres et rappellera ses principales initiatives, comme la création d’un observatoire sur l’enseignement de l’histoire et l’universalisation de la Convention d’Istanbul relative à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Ce déplacement intervient la veille de celui du Président de la République, qui s’exprimera devant l’APCE le 1er octobre.