Q : L’Espagne a demandé à la Commission européenne de travailler pour accélérer le déblocage de l’accord UE-Mercosur. La France a fixé des conditions très sévères pour donner son feu vert. Est-ce qu’il y a des conditions pour avancer ? Est-il possible de conclure un compromis et dans quel délai ?

R : La France a exprimé sa position sur le projet d’accord UE-Mercosur à de nombreuses reprises : elle ne peut pas soutenir le projet d’accord en l’état car il n’offre pas les garanties suffisantes, notamment en matière de lutte contre la déforestation importée et de lutte contre le changement climatique au titre des objectifs collectifs de l’Accord de Paris.

Nous partageons avec plusieurs Etats membres de l’Union européenne ces préoccupations environnementales. Nous avons fait des demandes additionnelles et nous voulons obtenir des garanties tangibles et objectivables de la part des pays du Mercosur, en particulier dans le domaine de la lutte contre la déforestation, du respect des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et du respect des normes sanitaires et environnementales de l’Union européenne. Ces préoccupations sont également partagées par d’autres Etats membres de l’Union européenne.

Nous continuons à travailler avec la Commission européenne et nos partenaires européens aux réponses à apporter à ces préoccupations. Il en va de la cohérence de notre politique commerciale avec nos engagements environnementaux et climatiques.

Le ministre délégué Franck Riester aura l’occasion d’exprimer la position de la France lors du prochain Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne en format commerce du 20 mai.