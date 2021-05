9 mai 2021 : rendez-vous pour la Journée de l’Europe

Conférence sur l’avenir de l’Europe

Le 9 mai 2021, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne lancent ensemble la Conférence sur l’avenir de l’Europe : tous les citoyens et citoyennes de l’Union européenne sont invités à s’exprimer sur leur avenir et sur celui qu’ils souhaitent pour l’UE. Les conclusions de cet exercice inédit seront connues au cours de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne qui débutera le 1er janvier 2022.

En France, la Conférence sera lancée par le Président de la République, Emmanuel Macron, à Strasbourg.

En savoir plus sur la Conférence sur l’avenir de l’Europe

Le 9 mai 1950 : plongée dans les archives diplomatiques

L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, propose aux pays européens de créer une structure commune pour gérer les ressources de charbon et d’acier. Cette déclaration est prononcée au Quai d’Orsay dans le salon de l’Horloge. Elle a une portée symbolique à plusieurs titres :

elle propose de rassembler des pays qui étaient ennemis lors des deux guerres mondiales, cinq années après l’arrêt des combats,

en créant une organisation ouverte aux autres pays européens qui le souhaiteraient, elle est le point de départ de la construction européenne.

Dans la déclaration qui porte son nom, Robert Schuman précise son projet : « La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible (…). Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d’intérêts indispensable à l’établissement d’une communauté économique qui introduit le ferment d’une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes. »

L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas répondent à l’appel et créent le 18 avril 1951 la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).

Sur ce modèle, d’autres communautés vont suivre (comme en 1957, la Communauté économique européenne) et créer des solidarités à l’échelle de l’Europe jusqu’à la création de l’Union européenne que nous connaissons aujourd’hui.