Union Européenne : Nathalie Loiseau évoque le budget, Les Echos, 9 mai 2018

Au-delà des inquiétudes sur la PAC, elle veut être ferme sur la question des rabais et milite activement pour une taxe sur le numérique.

Après avoir immédiatement réagi , avec une colère très calculée, aux propositions de la Commission européenne sur l’avenir du budget de l’Union européenne, la France cherche à affiner son message. Bien décidée à combattre un projet qui aurait des conséquences lourdes pour la Politique agricole commune (PAC), elle entend aussi replacer le débat dans une perspective plus large en contre-attaquant sur d’autres fronts.



Le risque de coupes massives

Dans un entretien accordé aux « Echos », la ministre en charge de l’Union européenne, Nathalie Loiseau, ne mâche pas ses mots contre les coupes prévues dans la PAC. De 5 % selon Bruxelles, elles seraient « beaucoup plus substantielles en tenant compte de l’inflation », prévient la ministre. « Vu l’ampleur de la baisse affichée à ce stade, ce sont toutes les exploitations agricoles qui risqueraient de souffrir, pas seulement les plus grandes », s’inquiète Nathalie Loiseau.



La bataille des rabais

Derrière la bataille de la PAC, c’est un bras de fer sur la physionomie globale du futur « cadre financier pluriannuel » qui est engagée. Comment compenser le coût du Brexit ? Comment financer de nouvelles ambitions communautaires que la France salue,dans les domaines de la défense, de la protection des frontières , de la jeunesse ou de la recherche ? Nathalie Loiseau répond d’abord en attaquant les « rabais sur le rabais ». Après que le Royaume-Uni eut obtenu son célèbre « chèque » annuel, de nombreux pays - dont l’Allemagne - ont exigé une réduction sur la hausse de contribution qu’impliquait ce cadeau fait à Londres. Ce n’est pas le cas de la France, qui aujourd’hui s’agace de la proposition de Bruxelles proposant de ne remettre en cause ces ristournes que de manière progressive, sur cinq ans. « Pourquoi cette timidité ? Pourquoi attendre 5 ans à un moment où nous avons justement besoin de répondre à de nouvelles ambitions ? », interroge-t-elle. « Il faut être cohérent : le chèque ne peut pas survivre au Brexit », tranche-t-elle.

Contribution à la hausse

En filigrane se pose aussi la question de la contribution française. Paris n’a jamais caché sa volonté de soutenir un budget plus ambitieux . La France est-elle prête à suivre Bruxelles qui demande aux Etats-membres une contribution à hauteur de 1,11 % de leur Revenu national brut, contre 1,03 % à présent ? Nathalie Loiseau veut raisonner en sens inverse : « les volumes dépendront de ce qu’on mettra dans le budget ». A ce stade, la France a le sentiment de devoir débourser plus pour toucher moins…



Taxer le numérique

D’où la bataille que veut pousser la ministre au sujet de la taxe sur les entreprises du numérique, qui pourrait rapporter environ 5 milliards d’euros par an. « Nous souhaitons qu’on travaille sur cette hypothèse », indique Nathalie Loiseau. La divergence est nette avec Bruxelles qui ne fait finalement plus mention de cette idée - la faute, notamment, à la nouvelle frilosité allemande . Nathalie Loiseau voudrait au contraire « aller vite », faute de quoi « on ne permet pas l’émergence de champions européens du numérique et on fragilise des pans de l’économie traditionnelle du fait de cette concurrence déloyale ».



« Conditionnalités » concurrentes

Face à Berlin, on pressent également une possible confrontation au sujet des « conditionnalités » qui pourraient être associées à l’octroi de financements européens. Si Paris applaudit devant la proposition de la Commission de pouvoir bloquer les fonds à un pays laissant son Etat de droit à la dérive, la France voudrait aussi qu’un minimum de convergence fiscale et sociale soit à l’oeuvre dans les Etats recevant ces fonds. « Dans mes rencontres avec les citoyens, c’est une attente extrêmement forte », affirme Nathalie Loiseau.

Or Berlin plaide pour un autre type de conditionnalité : la nécessité, pour le pays qui reçoit les fonds, d’appliquer certaines réformes structurelles à son économie. Une idée que Paris juge moins pertinente pour finaliser l’union économique et monétaire. Le grand match ne fait que commencer.

Gabriel Gresillon