La ministre se rendra également à l’école Stanislas pour des échanges sur l’Europe avec une classe européenne et une présentation des programmes d’échanges avec des écoles allemandes. Lors du dernier conseil des ministres franco-allemand en juillet 2017, la France et l’Allemagne ont souhaité donner un nouvel élan à leur coopération à destination des jeunes et notamment renforcer l’apprentissage de la langue du partenaire et la mobilité des jeunes.