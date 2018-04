Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, a présenté le 14 mars 2018 en Conseil des ministres les Consultations citoyennes sur l’Europe, un engagement du Président de la République, un projet phare du Gouvernement.

Partout en Europe, le sentiment d’une déconnexion entre les populations et les décisions prises à Bruxelles s’est installé. Beaucoup d’Européens se sentent insuffisamment associés aux décisions qui les concernent. Un nombre significatif exprime son mécontentement (« non » aux referendums, montée des partis qui s’affichent eurosceptiques) ou son découragement (forte abstention lors des élections européennes). Dans ce climat de confusion, il est devenu difficile de définir ce que veulent vraiment les Européens.

Dans 26 États de l’Union européenne, le plus grand exercice de consultations citoyennes va se tenir la même année, en partant du terrain, pour recueillir les impressions mais aussi les propositions des populations sur les politiques européennes.

De début avril à fin octobre se dérouleront à la fois les débats à travers tous les pays organisant des consultations et des exercices de démocratie participative. Ce choix a été fait afin de tenir les consultations après plusieurs échéances électorales nationales dans les États membres participant au processus et bien en amont du début de la campagne pour les élections européennes.

Consulter le dossier de presse

Ce n’est pas une conférence, ce n’est pas un cours, ce n’est pas une séance d’information, ce n’est pas un meeting… Une consultation citoyenne donne une large place à l’expression du public présent. Elle doit être ouverte à tous et transparente.

Les projets seront soumis à un processus léger de labellisation auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : les organisateurs s’engageront à adopter une démarche transparente et pluraliste et à établir un compte rendu public des débats en échange de quoi ils s’inscrivent dans la démarche des consultations citoyennes.

Un kit d’animation de rencontre, mais aussi un accès à des vidéos de formation, des fiches pratiques, des modèles de documents ou une « banque d’idées » seront fournis aux organisateurs d’initiatives labellisées.

Pour nous joindre :

consultations.citoyennes[@]diplomatie.gouv.fr

01 43 17 60 00

Des pages dédiées sur touteleurope.eu et un site ouvert à partir d’avril