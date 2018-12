Union européenne – Consultations citoyennes - Déplacement de Nathalie Loiseau à Saumur (25.10.18)

Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, s’est rendue le jeudi 25 octobre 2018 à Saumur, à l’invitation de Laetitia Saint-Paul, députée de la quatrième circonscription de Maine-et-Loire. Elle y a participé à une consultation citoyenne sur l’Europe portant sur la thématique du tourisme.

« Et si tout le monde visitait l’Europe ? » est la question dont ont débattu la ministre et les acteurs du tourisme local, qui ont travaillé en amont de la consultation à identifier des priorités qui devraient être celles de l’action européenne dans le secteur du tourisme. La présidente de la société publique locale Tourisme Saumur - Val de Loire, Sophie Saramito, a participé à la discussion.

A l’initiative du Président de la République, les consultations citoyennes sur l’Europe se tiennent dans 27 États-membres de l’Union européenne. Au 31 octobre prochain, date de clôture de cet exercice démocratique, plus de 1 000 consultations auront été organisées sur l’ensemble du territoire français, permettant à plus de 50 000 de nos concitoyens d’exprimer leurs critiques, leurs craintes et leurs propositions pour l’Union européenne de demain.

En parallèle, une consultation en ligne a également rassemblé plus de 50 000 personnes en Europe. La plateforme des consultations citoyennes est accessible ici : https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html