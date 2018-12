Clôture des Consultations citoyennes sur l’Europe en présence de Nathalie Loiseau (30.10.18)

La ministre chargée des affaires européennes, Nathalie Loiseau, a ouvert l’Assemblée des Consultations citoyennes sur l’Europe le mardi 30 octobre à 9h, au Conseil Économique, Social et Environnemental à Paris.

Cet événement vient clôturer le processus de Consultations citoyennes sur l’Europe, lancé au printemps dernier, à l’initiative du Président de la République.

Au cours de cette journée, celles et ceux qui ont organisé des Consultations depuis le mois d’avril partageront leurs expériences et feront remonter l’ensemble des propositions qu’ils ont pu recueillir.

Des experts indépendants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) analyseront l’ensemble des données des Consultations citoyennes et remettront un rapport de synthèse le 19 novembre prochain.

Chacun des 27 États-membres participants présentera une restitution nationale de ce type. Ces documents, ainsi qu’une synthèse européenne, seront exposés aux chefs d’État et de gouvernement lors du Conseil européen du 14 décembre prochain.

Cette initiative démocratique d’une ampleur inédite aura permis à plus de 60 000 Français qui se sentent parfois éloignés de l’Europe d’exprimer leurs critiques, leurs craintes et leurs propositions pour l’Union européenne de demain. Au 31 octobre prochain, plus de 1 100 Consultations auront été organisées sur l’ensemble du territoire français, aussi bien dans des agglomérations que des zones péri-urbaines et des territoires ruraux.

Suivre en direct :

Nathalie LOISEAU a participé à 53 consultations citoyennes, dans toute la France (à Bordeaux, Saint-Omer, Angers, Perpignan, Nancy…) et en Europe (en Irlande, Croatie, Espagne, République Tchèque, Danemark, par exemple), autour de thématiques diverses : agriculture, Europe sociale, Europe de la défense, mobilité étudiante, tourisme, lutte contre la pauvreté, emploi.

En parallèle, une consultation en ligne a rassemblé plus de 50 000 personnes en Europe. Pour plus d’informations, veuillez consulter la plateforme des consultations citoyennes :

https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html.

Déroulé

9h – 9h30 : Ouverture de l’Assemblée des Consultations citoyennes

• Patrick Bernasconi, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental

• Nathalie Loiseau, Ministre chargée des Affaires européennes

9h30 – 9h45 : Présentation de la journée

• Arnaud Magnier, Secrétaire Général des Consultations citoyennes sur l’Europe

9h45 – 10h : Présentation du travail d’analyse des restitutions

• Chantal Jouanno, Présidente de la Commission Nationale du débat public

10h – 10h15 : Présentation de l’outil de débat interactif

10h15 – 11h45 : Témoignages des organisateurs de Consultations citoyennes en présence :

• Clément Beaune, Conseiller Europe du Président de la République

• Sandrine Gaudin, Secrétaire générale des Affaires européennes

• Gaël Veyssiere, Directeur de cabinet de Mme Nathalie Loiseau

11h45 – 12h15 : Échanges avec les représentants du gouvernement et conclusions

14h – 14h45 : Présentation des premiers éléments d’analyse des restitutions, Ilaria Casillo, Vice-Présidente de la Commission Nationale du Débat Public

14h45 – 15h : L’Europe vue par l’humoriste BEN

15h – 16h30 : Consultation citoyenne des organisateurs

16h30 – 17h : Vote de la résolution citoyenne finale

Adresse : CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Palais d’Iéna – 9, place d’Iéna, 75016 Paris