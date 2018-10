La ministre s’est rendue également au lycée Gustave Eiffel pour un échange avec des bénéficiaires du programme Erasmus, que ce soit dans le cadre de leurs études universitaires ou de leur formation professionnelle.

Les journées Erasmus se sont déroulées le vendredi 12 et le samedi 13 octobre à l’initiative des agences Erasmus de la vingtaine de pays (UE et hors UE) dans lesquels est implanté le programme Erasmus+. Plus de 1300 événements étaient prévus, afin de célébrer la 31ème année de succès de ce programme qui incarne les valeurs de diversité et d’ouverture indissociables de l’Union européenne.

Dans son discours prononcé à la Sorbonne en septembre 2017, le président de la République avait proposé qu’en 2024, la moitié d’une classe d’âge ait passé, avant ses 25 ans, au moins six mois dans un autre pays européen, qu’il soit étudiant ou apprenti. A ce titre, la France soutient le doublement du budget Erasmus proposé par la Commission européenne pour la période 2021-2027.

En savoir plus sur les journées Erasmus 2018 :