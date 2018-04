Union européenne - Consultations citoyennes - Déplacement de Mme Nathalie Loiseau dans le Finistère (24.04.18)

Elle y participe à deux consultations citoyennes organisées par des lycées : le matin à Quimper au lycée Chaptal (lycée technologique et professionnel qui possède une section européenne), et l’après-midi au lycée Laennec de Pont Labbé (lycée d’enseignement général et technologique qui participe au programme éducatif « École ambassadrice », lancé en décembre 2015 par le Parlement européen).

Les consultations citoyennes sur l’Europe, lancées en France par le président de la République à Epinal le 17 avril, se tiennent d’avril à octobre. Elles permettront à 450 millions d’Européens dans 27 pays de l’Union de répondre à la question « Quelle est votre Europe ? » et de faire des recommandations concrètes sur le fonctionnement de l’Europe.