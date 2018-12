Yémen - Réunion d’experts sur la situation humanitaire au Yémen (Paris, 27.06.18)

Cette réunion a pour objectif d’examiner la situation humanitaire dans ce pays et d’y trouver des solutions. Elle intervient au moment où des développements importants sur le terrain, en particulier à Hodeïda, nécessitent une réponse internationale et opérationnelle à l’urgence.

Les Nations unies considèrent la crise yéménite comme l’une des plus graves au monde : 8,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire dont certaines pourraient basculer en situation de famine.

Cette réunion d’experts réunira les représentants des Etats et des agences internationales les plus impliqués au Yémen et qui doivent trouver ensemble des solutions à la crise humanitaire.

L’objectif prioritaire est d’identifier les moyens de lever les obstacles liés à l’accès et à la distribution de l’aide, dans les ports, les aéroports, mais aussi à l’intérieur des terres. L’accès au port de Hodeïda, par lequel transite plus de 80% de l’aide humanitaire internationale au Yémen et l’essentiel du fret commercial fera l’objet d’une attention particulière.

Plus largement, cette réunion doit permettre de faire le point sur l’ensemble des besoins humanitaires et sanitaires et d’envisager des actions humanitaires d’urgence, dans la continuité des engagements pris par l’Union européenne le 25 juin, à l’occasion du Conseil affaires étrangères.

Seule une solution politique négociée et inclusive permettra de mettre un terme à la guerre au Yémen et de soulager durablement la situation humanitaire que connaît ce pays. La France rappelle à l’ensemble des parties les impératifs que sont la protection des civils, la sécurité des personnels humanitaires et médicaux, et le libre accès humanitaire. Nous réitérons à cet effet notre soutien aux efforts de l’envoyé spécial des Nations unies, Martin Griffiths.

