Yémen - Q&R - Extrait du point de presse (12.06.18)

R - C’est un sujet dont nous parlons avec les Saoudiens et les Emiriens, ainsi qu’avec l’ensemble des parties concernées. Je vous renvoie sur ce point au communiqué de l’Elysée. Le président de la République s’est entretenu au téléphone ce jour avec Mohammed Ben Zayed, prince héritier d’Abou Dabi. La question du Yémen a été longuement abordée dans la perspective de l’organisation à Paris fin juin d’une conférence humanitaire. Le président de la République a évoqué la situation politique et militaire au Yémen, et notamment à Hodeïda, et a appelé les parties prenantes à la retenue et à la protection des populations civiles.

La situation dans la ville portuaire de Hodeïda a fait l’objet de consultations hier au Conseil de sécurité : ses membres ont en grand majorité soutenu les efforts de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour y rechercher une solution politique. La France rappelle que seule une solution politique négociée permettra de mettre fin de manière durable à la guerre au Yémen et d’arrêter la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays.