La France a participé ce lundi 1er mars à la conférence des donateurs pour le Yémen, co-organisée par la Suède, la Suisse et les Nations unies. Cet événement a permis à la communauté internationale de rester mobilisée en faveur du Yémen, face à la détresse humanitaire subie par la population yéménite.

À cette occasion, la France a annoncé une contribution de plus de 11 millions d’euros à la réponse humanitaire au Yémen. Ce montant s’ajoute au renforcement de nos contributions adressées au Bureau de coordination des affaires humanitaires et au Programme alimentaire mondial.

La France a en outre appelé toutes les Parties à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave aux populations dans le besoin sur l’ensemble du territoire yéménite. Elle a réitéré son appel à la cessation immédiate des hostilités et à la reprise des négociations. À cet égard, la France poursuit son engagement constant pour une solution politique, globale et inclusive, sous l’égide des Nations unies.