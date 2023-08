La France se félicite du succès de l’opération de transbordement du pétrole des cargaisons de la plateforme Safer, qui menace de se disloquer au large des côtes du Yémen. La France, qui a soutenu cette opération et a contribué à son financement avec 3,3 millions d’euros, salue les efforts des Nations Unies et la mobilisation de nombreux pays pour mener à bien ce plan de sauvetage complexe qui s’est achevé le 11 août et a permis d’éviter une catastrophe écologique, humanitaire et économique en mer Rouge.

La France appelle à la poursuite de la mobilisation internationale jusqu’à la fin des opérations.

Elle rappelle son soutien à l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Yémen afin de parvenir à un règlement politique du conflit, seul à même d’améliorer durablement la vie des Yéménites et de contribuer à la sécurité régionale.