La France salue le début de l’opération de transbordement du pétrole des cargaisons du Safer vers un nouveau pétrolier, annoncé par le Secrétaire général des Nations unies. Il s’agit d’une étape cruciale dans le plan de sauvetage piloté par les Nations unies. Elle réitère son plein soutien aux Nations unies pour cette opération complexe afin d’éviter une catastrophe écologique, économique et humanitaire en mer Rouge.

La France appelle l’ensemble des parties, en premier lieu les Houthis, à permettre son bon déroulement.

La France soutient cette opération à la fois financièrement, avec une contribution de près de 3,3 millions d’euros à l’opération ces dernières années et politiquement, au Conseil de sécurité et auprès de ses partenaires régionaux. Elle rappelle son soutien à l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Yémen afin de parvenir à un règlement politique du conflit, seul à même d’améliorer durablement la vie des Yéménites et de contribuer à la sécurité régionale.