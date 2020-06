La France condamne le meurtre de Nabil al-Quaety, journaliste vidéaste yéménite tué à Aden le 2 juin dernier.

Alors que la liberté de la presse et la sécurité des journalistes connaissent des atteintes croissantes, la France rappelle la nécessité de les protéger sur l’ensemble du territoire yéménite.

La France réitère son attachement à la liberté de la presse, à la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l’expression concourt au débat public, partout dans le monde. Elle entend poursuivre avec détermination son action en faveur de la protection des journalistes et rend hommage aux journalistes assassinés, torturés, emprisonnés ou menacés pour leur engagement au service du droit à une information fiable et indépendante.