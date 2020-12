La France se félicite de l’annonce le 18 décembre 2020 de la formation d’un nouveau gouvernement yéménite, en application de l’accord de Riyad de novembre 2019. Nous saluons à cet égard le rôle décisif joué par l’Arabie saoudite.

Cette étape importante contribuera à la préservation de l’unité et de l’intégrité territoriale du Yémen et à la mise en place d’une gouvernance plus inclusive.

La France appelle à la poursuite de la mise en œuvre de la dimension sécuritaire de l’accord de Riyad. Elle réaffirme sa mobilisation pour mettre un terme au conflit au Yémen, qui passe par la cessation des hostilités et la relance des discussions sous l’égide des Nations unies, en vue d’un accord politique global et inclusif.