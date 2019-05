Yémen – Entretien de Jean-Yves Le Drian avec l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le Yémen (10 avril 2019)

Le ministre a réitéré le plein soutien de la France aux efforts de médiation de Martin Griffiths, ainsi qu’au travail de la Mission des Nations unies en appui à l’accord sur Hodeïda (MINUAAH).

Il a souligné la nécessité que les parties respectent sans délai leurs engagements en mettant en œuvre le redéploiement des forces dans le port et la ville d’Hodeïda et en garantissant un accès immédiat, sûr, complet et sans entraves ainsi que la protection du personnel humanitaire, conformément à l’accord de Stockholm du 13 décembre 2018.

Jean-Yves Le Drian a rappelé l’urgence de poursuivre le dialogue en vue d’une solution politique inclusive, seule à même de préserver l’intégrité territoriale du pays, de ramener durablement la paix et la sécurité, de mettre un terme aux souffrances de la population yéménite, et d’assurer la stabilité de la péninsule.

Le ministre a indiqué que la France continuerait de mobiliser toutes ses capacités en soutien de cette médiation, en lien avec ses alliés et l’ensemble de ses interlocuteurs de la région