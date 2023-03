La France renforce son aide humanitaire en soutien de la population yéménite avec un contribution de près de 23 millions d’euros en 2023.

La France est préoccupée par la très grave situation humanitaire au Yémen, qui est la conséquence directe d’une guerre qui dure depuis huit ans et d’un groupe armé qui fait régner la terreur dans le pays, les Houthis, situation humanitaire encore aggravée par l’agression russe contre l’Ukraine.

Dans ce contexte, la France contribue à répondre aux besoins immédiats de la population yéménite en matière de santé, de nutrition, d’hygiène et d’assainissement, à travers un soutien apporté aux Nations Unies, au CICR et à plusieurs ONG françaises et internationales.

Seule une solution politique globale et inclusive peut mettre un terme à cette guerre et à cette crise humanitaire. Dans ce cadre, la France soutient pleinement les efforts de l’Envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen afin de favoriser le dialogue entre les différents acteurs yéménites et régionaux – dont l’implication doit être saluée - et mettre un terme à ce conflit.

La France appelle à la préservation des conditions de l’aide humanitaire au Yémen qui font l’objet de graves atteintes. Les restrictions imposées aux personnels onusiens et humanitaires par les Houthis doivent cesser, y compris s’agissant des travailleuses humanitaires qui se voient imposées des tuteurs masculins. La France appelle les Houthis à respecter les droits des femmes, notamment celles engagées dans l’action humanitaire.